Vrána Canuck je známá tím, že jezdí místním vlakem SkyTrain a krade zářivé objekty. Neštítila se ani nože z místa činu, napsala BBC.

„Během doručování poštovních zásilek v jedné ze čtvrtí Vancouveru byli naši zaměstnanci napadeni a zraněni vránou. Pravidelná dodávka pošty byla pozastavena z důvodu možného nebezpečí pro naše zaměstnance,“ uvedla mluvčí kanadské pošty Darcia Kmet pro BBC.

Fight or flight? Vancouver's most infamous crow, Canuck, takes on Canada Post mail carrier