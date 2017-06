Žralok vyděsil stovky lidí koupajících se na plážích na jihozápadě ostrova Mallorca, mimo jiné v místech Illetes, Cala Nova či Cala Major v zátoce Bahía de Palma. Poté, co se přiblížil jen několik metrů ke břehu, kde se koupali lidé včetně malých dětí, vypukla na pláži panika. Lidé křičeli a utíkali z vody. Žralok ale poté opět klidně odplul na volné moře.

Yup, that's a shark! Never seen a beach clear so quickly! #illetes #illetesbeach #shark #jaws pic.twitter.com/qUjfPQS1Bc