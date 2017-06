Newyorčan ušel přes 70 metrů se sekačkou trávy na bradě

Ujít přes 70 metrů, a přitom tlačit elektrickou sekačku na trávu, není žádné umění. Ale zkuste to provést, když ji máte vybalancovanou na bradě! Newyorčan Ashrita Furman to ve čtvrtek dokázal a jeho absurdní výkon bude zaznamenám v Guinnessově knize rekordů. Pro něj to ale není nic neobvyklého. Na svém kontě už má přes 600 zápisů, včetně držitele nejvíce Guinnessových rekordů na světě, uvedla agentura Reuters.