„Budou to tak tři týdny, co má dcera prohlásila: Tati, chci hrát na bicí. Ok, řekl jsem jí, chceš, abych tě učil? Ano, řekla ona. A chceš si stoupnout před 20 tisíc lidí na Islandu a zahrát jim? A ona řekla jo,” dokončil Grohl příběh, kterým svou dceru uvedl na pódium.

Harper si s kapelou Foo Fighters zahrála nesmrtelnou skladbu „We Will Rock You“ od britské hudební skupiny Queen. Na bicích tak při této speciální příležitosti vystřídala bubeníka Taylora Hawkinse, který se mezitím ujal pěveckého doprovodu. Grohl je při tom doprovázel na kytaru.

“And this is the first song she learned…" https://t.co/LdCNikWwAN — Queen (@QueenWillRock) 19. června 2017

Skupině Queen se výkon dívky očividně líbil, protože její vystoupení sdílela na svém twitterovém účtu.