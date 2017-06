Žena, jejíž identitu letecká společnost kvůli ochraně soukromí nezveřejnila, porodila předčasně. Ve výšce necelých 11 kilometrů s porodem pomohla posádka a zdravotní sestra, která byla mezi cestujícími, uvedl web stanice CNN.

Let byl následně odkloněn do Bombaje, kde matku i s dítětem převezli do nemocnice. Dvojici se podle mluvčí aerolinek daří dobře.

„Jet Airways chválí svou posádku za její reakci a rychlost, s jakou převedla svůj trénink do akce, jež zachránila život,“ uvedly aerolinky v prohlášení.

Porody během letu jsou zřídkavé a rozhodně není automatické, že by narozené dítě mělo cestování s aerolinkami zdarma. Jet Airways se k tomuto kroku rozhodly, protože v neděli narozený chlapec je prvním dítětem, které přišlo na svět na palubě jejich letadla.

V minulosti něco podobného učinila například společnost Virgin Atlantic, která jednomu dítěti garantovala letenky zdarma do věku 21 let. Stejně jako Jet Airways se pak zachovaly třeba AirAsia nebo Thai Airways.

Jet Airways patří v Indii mezi největší letecké dopravce, chlapec tak bude mít docela slušný výběr, kam cestovat. Momentálně létají do 65 destinací v Indii i zahraničí.