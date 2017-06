Súdánským Chartúmem se písečná bouře prohnala 1. června. Syřan Obayda Salkini zachytil, jak se oranžově zbarvená oblaka hrozivě valí do ulic jako vlna tsunami a pomalu je zahalují do prachu a písku.

Písečná či prašná bouře je atmosférický jev, kdy silný vítr nasává drobný prachový materiál nebo písek a zvedá ho do vzduchu, někdy až do výšky 1500 metrů. S pohybem vzduchových mas se pak částice přemisťují do nových oblastí.