Pětačtyřicetiletému muži z Keraly jménem Saresh selhávalo srdce. Trpí však plicní hypertenzí, a proto mu lékaři nemohli orgán transplantovat normálně. Darované srdce tak museli našít na jeho původní, které pracovalo jen na deset procent.

Kardiochirurg Prasanth Vaijyanath, jenž třiapůlhodinovou operaci vedl, sdělil, že se jedná o první heteroptickou transplantaci srdce nejen v celé Indii, ale i v Asii. Lékaři nejdříve museli pacientovi udělat v hrudníku místo, aby se tam další srdce vešlo.

„Když jsme tam implantovali to nové, museli jsme synchronizovat jejich tlukot. K tomu nám pomohl kardiostimulátor. Obě srdce jsme k sobě spojili v pěti bodech,“ citoval Vaijyanatha server listu The Times of India. Unikátem rovněž je, že byla celá operace provedena, aniž by se původní srdce zastavilo.

Srdce, které muž dostal, je menší, protože pochází od ženy. To lékařům výrazně usnadnilo při zákroku práci.