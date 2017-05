Televize Markíza uvedla, že rychlík do Košic měl plánovaný odjezd ráno před desátou. Na nástupiště přicházeli nic netušící cestující a začali nastupovali do přistavené soupravy. Několik desítek lidí si nevšimlo, že na nástupišti svítí oznámení „nenastupovat“, které platilo pro tuto soupravu. Cestující tak ke svému zděšení skončili v depu.

Zmatek nastal kvůli tomu, že vlak s příjezdem na stejnou kolej měl zpoždění a u nástupiště stál ještě ve chvíli, kdy už obvykle na stejném místě stojí rychlík do Košic. Cestující automaticky usoudili, že je to košický rychlík a nastoupili do soupravy.

„Nastoupilo nás možná až dvě stě. Pak nám řekli, že to byla naše chyba a neměli jsme nastupovat. Výpravčí nás přitom musel vidět a nikoho neupozornil,“ rozčiloval se Ján, který cestoval do Košic s manželkou. Tvrdí, že na informační tabuli ve vstupní hale už svítila zpráva, že rychlík do Košic je přistaven na nástupišti číslo 3. „Když jsme osm minut před odjezdem přišli na nástupiště, vlak tam stál,“ dodal Ján.

Cestující nakonec přivezli z depa zpět na nádraží, ale košický rychlík byl už mezitím pryč. Lidé si museli koupit nové jízdenky a počkat dvě hodiny na další spoj do Košic. Podle Slovenských železnic na informačních tabulích svítil nápis nenastupovat, tudíž odškodné vyplácet nebude. Železnice tvrdí, že do nesprávné soupravy nastoupilo 30 lidí, nikoliv 200, jak uváděli cestující.