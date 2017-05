Dnes 62letý Hudspith vyrobil kolo sám bez cizí pomoci, celkem mu tento hobby projekt zabral dlouhých 20 let. Přivedla ho k tomu pouhá zvědavost.

„Měl jsem motorku, která mohla jet až 185 kilometrů za hodinu. Říkal jsem si, že to je super, ale přemýšlel jsem: ‚No dobře, a co dál‘? A pak mě napadlo, že bych mohl udělat kolo poháněné parou. Znělo to jako zajímavý nápad,“ uvedl Hudspith pro agenturu AP.

Jeho výtvor dokáže pomocí parního pohonu vyvinout rychlost až 32 kilometrů za hodinu a dojezd činí něco kolem 15 kilometrů. Nejsou to ohromující čísla, ale o výkon nadšenému mechanikovi nešlo, prostě ho jen zaujal parní pohon.

Hudspith v tom není sám, jemu podobných kutilů je po světě celá řada, a dokonce se sdružují v klubech. Láká je především to, že u páry mají možnost mít nad projekty plnou kontrolu.

„Na moderních autech se nedá snadno pracovat. Musíte je připojit k počítači, abyste zjistili, co s nimi je. U páry si na všechno sáhnete, můžete věci rozebírat, vytvářet je,“ vysvětlil George Hounslow, který vede největší evropský spolek věnující se parním autům.

A není to jen o autech nebo o kolech. Šikovní kutilové zkoušejí i bláznivější kreace, ostatně sám Hudspith si doma sestrojil třeba gramofon poháněný parou.