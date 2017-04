Manželé zemřeli jen chvíli po sobě. Drželi se při tom za ruce

A žili šťastně až do smrti. I takovým pohádkovým klišé se dá popsat manželství Američanů Isaaca Vatkina a jeho ženy Terezy, které přetrvalo 69 let. A byli spolu opravdu až do samotného konce - zemřeli totiž téměř ve stejnou chvíli a navíc se v onen moment stále drželi za ruce. Informoval o tom britský portál The Independent.