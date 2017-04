K nehodě došlo minulou středu u vjezdu do tunelu Tuas. Pětačtyřicetiletý servisní inženýr Eddie Wong jel v pravém jízdním pruhu a mířil za svým zákazníkem. V tom mu zleva vjel do cesty nákladní vůz a jeho auto doslova sešrotoval.

„Nevím, jak jsem to přežil. Táhl mě zvenku až skoro do půlky tunelu,“ citoval Wonga The Straits Times.

Muž nakonec vyvázl jako zázrakem jen s poškrábanými prsty. Policie se k případu zatím nevyjádřila.