„První informaci o jeho výskytu jsme dostali v pondělí, kdy ho v noci zahlédl kousek za Plzní u výpadovky na Karlovy Vary řidič kamiónu. Původně si myslel, že je to divoké prase, a pak nevěřil svým očím, když zjistil, že tam běhá dikobraz,” sdělil Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.

Ve středu ostnáče objevil manželský pár z Chotíkova. „Odchyt nám trval dvě hodiny, bylo to náročné, jedná se totiž o velice rychlé zvíře,“ konstatoval Makoň.

Chytání dikobraza, který utekl z plzeňské zoo

FOTO: Záchranná stanice živočichů v Plzni

„Nejprve nám zmizel v hustém křoví, a když jsme ho systematicky vytlačili ven, schoval se do své čerstvě vyhrabané nory pod borovicí. Pozadu vytáhnout nešel, a tak jsme ho museli vykopat,“ uvedl Makoň a dodal: „Tři jsme pak měli co dělat, aby nám neutekl. Je to opravdu silné a mrštné zvíře, navíc jeho ostny jsou tvrdé a píchnutí je dosti bolestivé.“

Polapený dikobraz

FOTO: DESOP

Dikobraz skončil v záchranné stanici a čeká jej návrat do zoo. „Jde o dospělého jedince, zřejmě přelezl a přeskočil oplocení,“ řekl Právu mluvčí zahrady Martin Vobruba.

Dikobraza z plzeňské zoo chytili v pět kilometrů vzdáleném Chotíkově.

FOTO: DESOP