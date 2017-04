Loni při jednom zátahu ve varně metamfetaminu objevili policisté kromě drog i téměř dva metry dlouhou krajtu vykazující znaky závislosti. Během svého pobytu ve varně očividně absorbovala skrz kůži výpary z vaření drog, napsal web BBC News.

Velmi agresivní had se dostal do věznice v Sydney, kde se tamní vězňové starají v rámci nápravného programu o zhruba 250 zvířat.

„Vidíme na nich, že ta péče o zvířata je změkčuje a zlidšťuje,“ uvedl k programu běžícímu už skoro 20 let ředitel věznice Ivan Calder.

Krajtu se podařilo po sedmi měsících dostat zpět do normálního stavu. Had, jehož „jméno nemohlo být z právních důvodů zveřejněno“, napsal web, bude po vyřešení případu týkajícího se jeho předchozích majitelů umístěn do péče k novému vlastníkovi.