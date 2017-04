Incident se stal na mostě Foresthill, který se nachází nedaleko Sacramenta. Most se tyčí ve výšce 222 metrů nad řekou American a spodní část jeho konstrukce se nachází pod vozovkou. I přes zákaz vstupu přitahuje milovníky adrenalinu, kteří se fotí na ocelových nosnících.

Podobně přišla k úrazu i zmíněná žena, jejíž identitu policie nezveřejnila. Se skupinou přátel se dostala na lávku vedoucí pod vozovkou a z ní vystoupala na jeden z nosníků, kde se chtěla vyfotit.

Lidé se na mostě pokouší například o takovýto snímek.

„Šlápla na jeden z těch velkých šroubů, které drží nosníky pohromadě, ztratila rovnováhu a spadla dozadu,“ uvedl pro místní stanici KOVR Paul Goncharuk, jeden z přítomných kamarádů ženy. Potvrdil, že se skupinka na mostě fotila.

Američanka měla štěstí, její pád zastavila spodní část konstrukce. Vzduchem letěla asi 20 metrů a náraz jí způsobil těžká zranění. Místní policie v prohlášení nekomentovala rozsah jejích poranění, pouze uvedla, že byla ve vážném stavu letecky transportována do nedaleké nemocnice.

Yesterday a female was tresspassing on the F. H. Bridge, attempted to take a selfie, fell 60 feet below and is expected to survive. #pcso pic.twitter.com/cSFAQm3V9N