Noční oblohu nad městečkem rozjasnila polární záře

Lidé chtiví vidět polární záři většinou cestují do Skandinávie nebo třeba na Island, kde je šance na spatření tohoto divu přírody největší. Pozorovat se dá ale i v částech světa, kde by se to tolik neočekávalo, jak dokazují středeční záběry z Velké Británie.