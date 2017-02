„Ne, prosím, potřebuji pracovat,“ jako by se honilo hlavou ošetřovateli, který ve výběhu chystal pro pandy bambus. V jednu chvíli to už vypadá, že se muž s plyšovým „závažím“ na noze prostě smíří a po výběhu se bude pohybovat s mládětem na noze.

Pokusy dostat mládě od sebe byly marné. Malá Qi Yi si vždycky našla cestu zpět k pečovatelovým končetinám a u přihlížejících návštěvníků vyvolává salvy smíchu.

Video rozkošného souboje se okamžitě stalo internetovým hitem. Na sociálních sítích má přes 100 miliónů zhlédnutí. „Tohle je práce, do které by mi nevadilo každý den chodit,“ napsal jeden uživatel. „Ó můj bože! Okamžitě bych přestal dělat, co jsem dělal, jen abych si mohl hrát s touhle náloží roztomilosti,“ dodal další.