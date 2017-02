Letadlo do Nizozemska letělo ze skotského Edinburghu a už tam mělo problémy, když kvůli bouři Doris odstartovalo se zpožděním, uvedl web MailOnline.

S nepříznivými povětrnostními podmínkami musel pilot bojovat i při přistání v Amsterdamu, které mu ještě více zkomplikovala porucha podvozku na turbovrtulovém letounu Bombardier Q400. Zatím není jasné, z jakého důvodu došlo k závadě.

Takto natočil přistání jeden z cestujících. Na záběrech je vidět, jak se vrtule zasekla do ranveje.

I přesto, že letadlo nepřistálo zrovna hladce a na ranveji zůstalo ležet na břiše a nakloněné doprava, nikomu z 59 pasažérů na palubě se nic nestalo, informovala agentura Reuters. Autobusy převezly cestující krátce po přistání na terminál, odkud pokračovali ve své cestě.

Video shows Flybe plane's landing gear collapsing during touchdown at Amsterdam Schiphol Airport with 59 on board. https://t.co/h1dZIS2DSc pic.twitter.com/r900tq608n