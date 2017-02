Premiér Bohuslav Sobotka dočasně povede ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) místo Jana Mládka (oba ČSSD), a to až do sjezdu sociální demokracie, který se koná 12. března. Sobotka to sdělil médiím po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Dodal, že Zeman jeho důvody pro odvolání Mládka přijal. Celý článek Osobně to pohlídám. Sobotka sám povede po Mládkovi ministerstvo průmyslu a obchodu»