Že pleš je výhoda a ne něco, za co by se měl muž stydět, již léta propaguje jedinečný japonský Klub holých hlav. Funguje od roku 1989 a po celé zemi má přes 60 členů. Nezdá se to hodně, ale pozitivní osvětu o plešatosti klub nepřestává šířit. Holohlaví muži naposledy pobavili sociální sítě svým videem z 22. února, kdy proběhlo každoroční setkání jejich spolku v lázních městečka Tsuruta. Jak sami členové říkají, „chtějí si jen užít dobrou zábavu a leskem holích hlav rozzářit druhým úsměv na tváři“.

Klub holohlavých japonských mužů totiž nejen pro své členy, ale také i obyvatele městečka již několik let pořádá unikátní soutěž přetahované. Pravidla jsou jednoduchá, ovšem provedení soutěže je úsměvné. Dva soupeři si na temeno přidělají přísavky spojené lanem a začnou se mezi sebou přetahovat. Komu přísavka odletí z hlavy, ten prohrál.

„Jsem pyšný. Nebo bych spíš měl říct, že se cítím dobře takový, jaký jsem - plešatý. A je to díky tomuhle klubu,“ řekl jeden ze členů neobvyklého spolku, Masatomo Sasaki, který se účastnil přetahované. „Pořád mě bolí hlava - budu si muset zchladit pleš!“ smál se naopak Toshiyuki Ogasawara, který se dlouho držel na prvním místě.

Teijiro Sugo, který je vedoucím klubu, má navíc unikátní přání. „Chtěl bych, aby se zde příště setkali muži z celého světa a my tak mohli uspořádat olympijské klání holých hlav,“ řekl 70letý Japonec. Setkání i holohlavé klání prý zopakují i příští rok.