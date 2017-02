Když mladý Ahmed Khan vyvalí oči, vysunou se mu něco málo přes centimetr z očního důlku. Unikátní schopnost na sobě mladík vypozoroval teprve minulý rok. „Pamatuji si, že jsem něco dělal, sáhnul jsem si omylem do oka a to najednou vyjelo. Bál jsem se, že jsem si ho poškodil, ale pak jsem si uvědomil, že není poraněné, ani mě to nebolí,“ tvrdí Khan. Dodává, že následně zkusil vyvalit i druhé, což se mu povedlo, tak svou novou dovednost začal cvičit.

Po nějaké době se natočil na video, které se v Pákistánu stalo virální senzací. A to takovou, že si mladého Khana dokonce pozvali do televize na rozhovor. Ačkoli je ve své zemi teď mladík populární, přiznává, že mnoho dětí se ho bojí. „Mladší spolužáci přede mnou utíkají, když mě zahlédnou. Mají strach z mých vyvalených očí,“ řekl. Prý jsou to hlavně dívky, které se o něj strachují, respektive o to, že mladíkovy oči vypadnou na zem.

Khan nyní směřuje k jedinému cíli. Svůj um cvičí natolik, aby se mu podařilo se zapsat do Guinessovy knihy rekordů a převzít prvenství po jeho současné držitelce, kterou je Američanka Kim Goodmanová.

Oční lékař chlapci ovšem doporučil, aby bizarní koníček raději nerozvíjel. S tím Khan však zásadně nesouhlasí. „Bůh mi tuto schopnost nadělil, takže se o mé oči jistě dobře postará. Pouze když je vypoulím na delší dobu, tak mi vysychají, ale jinak nemám žádné problémy,“ uzavřel.