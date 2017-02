Městečko Awadži v centrální části Japonska tento problém vyřešilo s pomocí „virtuální babičky” — vlídné staré dámy, která laskavě hovoří s osamělým strávníkem, zatímco podává doma připravené lahůdky.

Tato postava existující jen ve virtuální realitě je nejen prostředkem, jak zmírnit lidem samotu, ale také způsobem, jak propagovat pohostinnost a kuchyni málo známého městečka ležícího na stejnojmenném ostrově. Uživatelé umístí svůj chytrý mobilní telefon do držáku na hlavě, aby se mohli při jídle dívat na dva filmy, které — jak věří tvůrci — zmírní jejich izolaci při osamělém stolování.

