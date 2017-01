Inspiraci našli autoři zimního kolotoče ve Finsku, kde obdobnou atrakci udělali taky. „Viděla jsem to na internetu a zaujalo mě to a dostala jsem nápad, využít stejně i naší Těrlické přehrady,“ prozradila Andrea Kolková z Těrlicka, která s nápadem vytvořit ledový kolotoč přišla.

Asi 20 centimetrů hrubý led prořezal její manžel s pomocí několika kamarádů. „Dělali to tři a půl hodiny třemi motorovými pilami,“ nastínila s tím, že kolotoč bude v provozu jen o tomto víkendu. Jakou rychlostí se kolotoč točí, Kolková neví, kolem své osy se však otočí za necelé čtyři minuty.

„Naše podmínky bohužel nejsou takové jako ve Finsku. Na ledu je plno prasklin, a když to chlapi ráno zase prořezávali, protože to v noci opět přimrzlo, tak to v polovině prasklo. Mrzí mě to, ale co naděláme,“ povzdychla si s tím, že kvůli prasklině nemůže na kolotoč nikdo stoupnout.

Prasklina ale naštěstí nevzala nadšencům dobrou náladu. Zapíchali do kolotoče pochodně, které zapálí po setmění. A na večer připravili na ledu diskotéku a ohňostroj. „Pojali jsme to ve velkém, žádná rodinná oslava,“ směje se Kolková.