Deník The Charleston Gazette-Mail přinesl do značné míry kuriózní zpravodajství od tamějšího soudu. Dvaapadesátiletý Kerry Johnson se tam přiznal k tomu, že 2. srpna loňského roku hrál několik hodin v kuse v kasinu Mardi Gras v městečku Nitro. Poté na blackjackový stůl umístil žeton v hodnotě 25 dolarů, aby si tak rezervoval místo s tím, že si musí odskočit. A vyrazil loupit.

Johnson naskočil do auta, ujel zhruba 20 kilometrů do města Charleston a jal se loupit banku. Obsluze předal lístek s textem, že má bombu a zbraň. Odnesl si nespecifikovanou sumu peněz, nasedl do automobilu, dojel zpět do kasina, usedl na své místo a dál hrál blackjack.

Muž soudci řekl, že toho dne požil značné množství drogy, ale uvedl, že se na videu z banky poznal. Čelí obvinění z loupežného přepadení a hrozí mu až 18 let za mřížemi. Rozsudek by měl padnout v březnu.