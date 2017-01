Kryt je ze zlata, jež se používá pro zdobení kupolí chrámů. Tlačítka se třpytí pravými brilianty. Cena je od zhruba 400 tisíc do 1,5 miliónu rublů (asi 170 tisíc až 640 tisíc korun).

„Už jsme se obrátili se žádostí na patriarchát. Několik telefonů bychom chtěli vysvětit,“ řekl zástupce firmy.

Společnost se již dříve snažila zaujmout luxusními telefony pro poslance ruské Státní dumy. Jejich kryty zdobil kromě briliantů zlatý státní znak.

Patriarchova tisková služba se ale nechala slyšet, že patriarcha Kirill „zlatý telefon nepotřebuje“, a doporučila firmě, aby peníze z prodeje věnovala na stavbu chrámu.

Patriarch Kirill's new toy courtesy of Gresso. Only 988 made (year Rus' Christianization) Get your Holy Bling on. https://t.co/tp0VzpJ2AN pic.twitter.com/k2ccpy4pmi