Aligátor žijící v rezervaci u města Lakeland v okresu Polk na záběrech turistů, kteří okamžitě tasili své mobily, v poklidu vykráčel z křoví a nerušeně si pochodoval dál. [celá zpráva]

WATCH: Giant alligator takes a stroll through Florida nature center https://t.co/6UPnr5hzyL pic.twitter.com/KTZ1Uopvlu — Fox News (@FoxNews) 16. ledna 2017

Nedlouho po zveřejnění videa začali do rezervace proudit zvědavci, kteří touží spatřit gigantického tvora na vlastní oči. Správci parku z toho ale nemají zrovna radost, protože to zvyšuje nebezpeční jak pro aligátory, tak pro lidi.

„Už jsme tu měli jedince, který seskočil z vyhlídky a běžel na místo, které nebylo součástí stezky, aby si mohl aligátora vyfotit. Požádali jsme ho, aby odešel,“ uvedl pro místní stanici WFLA Jeff Spence, který má v okresu Polk na starosti přírodní zdroje.

Správcům jde nejen o bezpečnost lidí, ale také aligátorů. Pokud by se totiž jeden z nich dostal do střetu s člověkem, musel by být nejspíš utracen, jak uvedl Spence.