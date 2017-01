Otec, matka i syn sdílí stejné datum narození

Manželé Luke a Hillary Gardnerovi z amerického státu Mississippi si nemusejí dělat starosti s tím, že by u nich v rodině někdy zapomněli na narozeniny. Oba je totiž mají ve stejný den, a aniž by to plánovali, stejně je na tom jejich nedávno narozený syn.