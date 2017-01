Když se Australan Kerry Daniel ponoří se svými přáteli do mořských hlubin, je na přítomnost žraloků poměrně zvyklý — nikdy by je ovšem nebral na lehkou váhu. Rozhodně si žádného nepustí blízko k tělu po posledním zážitku, který si odnesl od Velkého bariérového útesu.

Na začátku ledna tohoto roku publikoval na svém YouTube kanálu necelou minutu dlouhé video. V klipu zachytil okamžik, kdy jej z hlubin zničehonic napadl žralok bělavý. Daniel v pudu sebezáchovy na predátora namířil harpunu a střelil šipku žralokovi přímo do otevřených čelistí. Odvrátil tak fatální útok, který by ho bezpochyby stál život.

No-fear fisherman wards off shark using his spear gun (VIDEO) https://t.co/80kH2YFntD pic.twitter.com/SRU0rABtgM — RT (@RT_com) 10. ledna 2017

„Už šest let za sebou s přáteli podnikáme výlet do téhle lokality. Ještě nikdy se mi nic takového nepřihodilo,“ uvedl Australan pro portál Daily Mail. „Jsem zvyklý na to, že se ke mně přiblíží žralok. Maximálně ale sebere rybu, kterou jsem ulovil. Nikdy jen tak neútočí.“

Proč byl Daniel pod vodou sám, vysvětlil tím, že právě žralok ho rozdělil od jeho skupiny. Sám pak pokračoval v lovu, když dvacet metrů pod sebou spatřil nebezpečného predátora. Přirozeně si od něj držel odstup, jakmile se ale žralok začal rychle blížit, došlo mu, že je zle. Daniel naštěstí smrtící útok zastavil.

„Harpunu mi vytrhl z rukou. Čekal jsem, že ji vyplivne, ale zasekla se mu v čelistech, takže mi nezbývalo nic jiného, než odplavat do bezpečí.“ Nikdo neví, co bylo se žralokem dál, Daniel ale doufá, že podobný adrenalin při příštím ponoru už nezažije. Mnozí experti na žraloky a zkušení potápěči potvrdili, že s takto agresivními útoky žraloků rozhodně nemají zkušenosti.