Loni ministerstvo odmítlo zaregistrovat i sdružení nazvané Lvi kulatého stolu - Řád Zemí Koruny české. Příčinou zamítnutí návrhu je obvykle nesplnění podmínek stanovených pro registraci zákonem, řekla mluvčí úřadu Simona Cigánková.

Loni byly ještě podány návrhy na registraci Společenství buddhismu v České republice a církve Kněžské bratrstvo svatého Pia X., o jejichž registraci prozatím nebylo rozhodnuto, doplnila mluvčí.

Už od poloviny roku 2015 má podanou žádost o registraci Cesta Guru Járy. Úředníci v tomto případě čekají na další vyžádaná vyjádření. Vůdce esoterické školy Poetrie Jaroslav Dobeš, který si říká guru Jára, je stíhán jako uprchlý za znásilnění několika dívek.

Ročně MK eviduje jeden až pět nových návrhů na registraci, úspěšnost je nízká, poslední registrovaná církev bylo v roce 2014 Společenství Josefa Zezulky; celkem jich je nyní 38. Ani nově registrované, ani ty, které na uznání státem teprve čekají, ale už nemají a nebudou mít nárok na státní příspěvek na činnost ani na finanční část restitucí.

Zástupci Konopné církve žádost podali loni 14. července, ministerstvo rozhodlo 22. prosince. Dvořák podal 30. prosince "žalobu proti nezákonnému rozhodnutí a nečinnosti správního orgánu" k Městskému soudu v Praze.

Prý nejde o uctívání omamné látky



V odůvodnění žaloby stojí, že žalovaný rozhodl o registraci po pěti měsících od podání návrhu a čtyři měsíce trvajícím rozkladovém řízení, "což je jednoznačně důvod k označení rozhodnutí jako nezákonné v důsledku nečinnosti". Rozhodnutí podle Dvořáka nectí právo náboženské svobody garantované zákonem o církvích a náboženských společnostech i Listinou základních práv. Požaduje nejen z tohoto důvodu rozhodnutí MK zrušit.

Ministerstvo řízení o registraci církve v srpnu zastavilo. V odůvodnění uvedlo, že shledalo návrh jako nepřípustný. Podle ministerstva předmět činnosti a víry členů Konopné církve, tedy víra v prospěšnost konopí setého a její šíření, nelze zahrnout pod pojem náboženství. Organizace, i přes její název, podle ministerstva nespadá pod pojem náboženství. Proti rozhodnutí ministerstva podal Dvořák rozklad, počátkem prosince pak stížnost na nečinnost ministerstva při posuzování rozkladu. O výsledku rozkladu koncem prosince rozhodl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) a potvrdil předchozí rozhodnutí svých úředníků.

Podle Dvořáka ale ministerstvo posuzuje všechny potenciální církve jen pohledem křesťanů či katolíků. "Ministr říká, že chceme mít církev pro to, abychom uctívali omamnou látku. Nic takového (v návrhu na registraci) nenajde. Jde o věci spirituální, my, kteří jsme církev zakládali, ji vnímáme jako službu druhým. Chceme dělat hospice, chodit do vězení a dělat věci, které jsou potřebné," řekl Dvořák.