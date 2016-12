Akci pořádanou minulý týden podle agentury AP navštívilo zhruba 200 lidí. Střevní potíže poté hlásilo hned 70 z nich.

List New Mexican v úterý napsal, že vyšetřovatelům se nepodařilo zjistit, které z jídel dodaných na akci cateringem by mohlo problémy způsobit. Nejspíš za to prý mohla kombinace několika položek z menu.

Na řadu tak přišly další laboratorní testy, jejichž výsledky by mohly napovědět, co se vlastně stalo.