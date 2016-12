Pohanský kněz Phelan Moonsong rohy, které mají sloužit jako „duchovní antény”, odkládá, jen když se sprchuje či jde spát. Prý prostřednictvím rohů také informuje ostatní o pohanství. Trápí ho, že to, zda smí mít na fotografii v řidičském průkazu rohy, musel posoudit stát Maine. Moonsong o nový řidičák zažádal v srpnu, kvůli neobvyklé fotografii si na něj však musel počkat.

„Co jsem žádal, nebylo jiné, než když chce jeptiška mít na fotografii řeholní oděv, muslimka hidžáb a sikh turban,” řekl Moonsong.

Podle mluvčí místní správy stát fotografii muži povolil, protože to bylo z náboženských důvodů a rohy Moonsongovi nezasahovaly do obličeje, což by ztěžovalo ověřování totožnosti.

Pohanský kněz je už spokojený, nový řidičák mu byl vystaven minulý týden.