Na startu byl dvoumotorový turbovrtulový stroj ATR-42 italsko-francouzské výroby pro trasy kratšího doletu. Totéž letadlo z letky PIA se 7. prosince zřítilo se 48 lidmi na palubě. [celá zpráva]

Šéf aerolinek minulý týden „z osobních důvodů“ rezignoval na svůj

post. Podle mluvčího PIA byla oběť zvířete gestem vděčnosti. Prý šlo o iniciativu zaměstnanců a letoun úspěšně přistál na východě země.

Opoziční představitel a bývalý šampion v kriketu Imran Khan si veřejně postěžoval, že kdysi špičková společnost musí kvůli bezpečnosti svých pasažérů „podřezávat na letištní ploše kozly“. Zazněly také hlasy, že aerolinky by měly investovat spíš do technických zlepšení letadel než do náboženských obřadů.