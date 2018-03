„I letos se těšíme na inovativní podnikatelské nápady, které přijdou do naší soutěže. Její vítěz si odnese 80 tisíc Kč, soutěžící na druhém místě 18 tisíc a soutěžící na místě třetím osm tisíc. Pro zpracování co nejlepšího soutěžního příspěvku budou mít soutěžící k dispozici rovněž odborné mentory,“ uvedl Roman Jurečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP (VTP UP).

Inspirace a odhodlání

Porady s odborníky v průběhu soutěže pozitivně hodnotí loňský vítěz Radek Oborný.

„Příprava na soutěž, která obsahovala přednášky a workshopy, nás motivovala formulovat náš podnikatelský záměr: filtr na vodu pro cestovatele, který se už nějakou dobu převaloval v našich hlavách. Výhra nám dodala sebevědomí a chuť jít makat. Po soutěži, když jsme se dali do vývoje produktu, mi pomohla blízkost kolegů z VTP UP, kteří kriticky nahlíželi na každý krok a radili mi, jak pokročit a čeho se vyvarovat,“ popsal.

„Záštitu jsem nad soutěží převzal i letos, protože věřím, že inspiruje mladé lidi k podnikání a pomáhá jim zvládnout prvotní krůčky ve startu byznysu. Těším se, že i v tomto roce se přihlásí mnoho tvůrců zajímavých podnikatelských nápadů,“ poznamenal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys.

Soutěžní klání potrvá do 31. května, kdy pořadatel vyhlásí vítěze. Soutěžit se bude i ve speciální kategorii Podnikatel v sukni nebo Zdraví-pohyb-sport. Tři vybraní finalisté budou mít v listopadu možnost prezentovat své nápady před stovkami účastníků olomoucké konference o podnikání UP Business Camp. Ta se konala také loni. [celá zpráva]

Soutěž probíhá pod záštitou Olomouckého kraje a za finanční podpory generálního partnera České spořitelny a společnosti BA Club CZ. Případní zájemci se musejí do 30. dubna zaregistrovat zde a sepsat svůj podnikatelský záměr.