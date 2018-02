„Celkem 87 procent respondentů uvedlo, že by chtěli pracovat se starším kolegou. Konkrétně 30 procent dotázaných odpovědělo určitě ano, 57 procent lidí spíše ano a jen 13 procent účastníků průzkumu odpovědělo spíše ne. Variantu určitě ne neuvedl nikdo,“ shrnul závěry průzkumu František Boudný, obchodní ředitel Předvýběru.

Nejmladší zaměstnanci výrazně častěji než zbytek populace uváděli, že ti starší jsou méně výkonní.

Seniorní zaměstnanci (ve věku 50–65 let) jsou podle tří pětin (58 procent) potenciálních kolegů stejně výkonní. Osmnáct procent populace se dokonce domnívá, že senioři jsou výkonnější než mladí. Naopak 24 procent respondentů míní, že starší zaměstnanci jsou výkonní méně.

Mají praktické zkušenosti

Faktory, které ovlivňují mínění veřejnosti o pracovní výkonnosti starších zaměstnanců, jsou především jejich zkušenosti (65 procent) a jiné pracovní návyky (42 procent). Podle respondentů jsou starší zaměstnanci zpravidla zodpovědnější a pečlivější, a proto svěřeným úkolům věnují více času.

„Váží si toho, že mají práci, mají větší motivaci, protože se musí o svoje místo – navzdory letitým zkušenostem – bát. A koneckonců jsou stará škola, takže respektují nadřízeného a firmu,“ dodal Boudný.

„V českých podnicích obecně panuje přesvědčení, že starší osoby brzdí rozvoj, představují zátěž a jsou neproduktivní. Zaměstnavatelé uvádějí, že se obávají jejich malé pružnosti a přizpůsobivosti i nedostatečné znalosti jazyků. Starší zaměstnanci však mohou firmám nabídnout vlastnosti jako rozvážnost, zkušenost, soustředěnost, oddanost věci, odpovědnost či dochvilnost,“ potvrdila nedávno personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica, specializující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.

Negativní obraz seniorních zaměstnanců vytvářejí především junioři ve věku 18–29 let. Ti výrazně častěji než zbytek populace uváděli, že starší zaměstnanci jsou méně výkonní. Případné nedostatky v jejich práci připisovali vyššímu věku a také významně větší podíl jich nechce pracovat se starším kolegou. Avšak pořád ani zde nepřevažuje odmítání starších pracovníků.

„Uvedená zjištění představují pro zaměstnavatele pádné argumenty. Ti mají často strach, že senioři nejsou stejně výkonní a nezapadnou do mladšího týmu. Zkušení personalisté ovšem vědí, že je to nesmysl. Zejména v současnosti, kdy je na trhu citelný nedostatek zájemců o práci, by firmy neměly opomíjet výhody zaměstnávání lidí se zkušenostmi,“ uzavřel Boudný.

V souvislosti s tím, z rovněž aktuálního průzkumu portálu Indeed.com vyplynulo, že zhruba 43 procent zaměstnanců v technickém odvětví se bojí ztráty práce kvůli svému vyššímu věku. [celá zpráva]