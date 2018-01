Jak může student VŠ zvýšit šanci, že sežene místo dle svých preferencí?

Velkým plusem je samozřejmě každá (i krátká) zkušenost z praxe – brigáda, stáž, projekt. Potenciální zaměstnavatel tak vidí, že se zájemce chce učit a poznávat nové věci, že si dokáže zorganizovat čas pro studium i práci… A zkrátka že už trochu ví, jak vypadá „chodit pravidelně do práce“.

Důležité je i jeho osobnostní nastavení. U moderní firmy je třeba být otevřen novému a mít přirozenou sebereflexi – dokázat si říci, v čem je dobrý a co mu naopak tolik nejde.

Co nesmí uchazeči v životopise chybět?

Neměla by tam chybět žádná relevantní – ať již pracovní, či studijní – zkušenost nebo znalost jazyků. Životopis by měl být hlavně logicky a srozumitelně uspořádán. Zde méně bývá většinou více.

Co vás osobně v životopise dokáže zaujmout? A co vás naopak spolehlivě odradí?

V každém životopise je nejzajímavější to, čím se odlišuje od těch ostatních, tedy jakákoli zajímavá zkušenost či koníček.

Jak by měl vypadat motivační dopis?

Mně stačí, když dotyčný srozumitelně a stručně vysvětlí, proč ho daná pozice zajímá a chtěl by se o ni ucházet. Dlouhé dopisy popisující adepta jenom v superlativech jsou – alespoň pro mě – zbytečné.

Jaké chování oceníte při pohovoru?

Uchazeč by měl hlavně vystupovat přirozeně, neměl by se ptát například hned na peníze – to je netaktické. Absolventi nebo i studenti přicházejí často již s docela jasnou představou, co by chtěli dělat (a co by také dělat nechtěli), což je pozitivní jev. Do popředí priorit se nyní obecně dostávají hodnoty jako flexibilita pracovní doby, firemní kultura či sladění pracovního a soukromého života.

Má pro studenty smysl navštěvovat veletrhy pracovních příležitostí? Je možné uzavřít konkrétní dohodu již během veletrhu?

Myslím, že to smysl má. Podle mě již na místě mohou nasát firemní kulturu ze způsobu komunikace vystavujících, z jejich chování či pojetí stánku. Nevím, jak u jiných firem, u nás není možné uzavřít konkrétní dohodu o práci, ale je možné se domluvit například rovnou na pohovoru či dalším setkání.

A pak se lze třeba dohodnout i na stáži…

Ano. Náš trainee program (pracovní stáž) je roční. Studenti pracují ve firmě Jan Becher Pernod Ricard na dohodu o pracovní činnosti, což odpovídá polovičnímu úvazku, a jejich pracovní doba je flexibilní. Sami si s nadřízeným nastaví svoji docházku.

Každý měsíc čeká na studenty jeden zajímavý zážitek – chceme, aby poznali naši firmu z různých úhlů, a tak je vezmeme mimo jiné na prohlídku výrobního závodu v Karlových Varech nebo je naučíme pracovat s našimi produkty.

Získání místa slíbit nemůžeme, ale pokud se právě v době ukončení stáže uvolní některá juniorská pozice, jsme připraveni ji přednostně nabídnout účastníkovi roční stáže.

Po jakých pozicích je největší poptávka?

Nejčastěji obsazujeme pozice v oddělení marketingu a v poslední době i ve výrobním závodě.

Užitečnost sociálních sítí při náboru

Novinky již informovaly, že pro nábor zejména mladých zaměstnanců jsou stěžejní i sociální sítě. [celá zpráva]

Důležitost sociálních sítí a HR (lidské zdroje) marketingu potvrzuje i společnost Seznam.cz. „Klasickou inzerci také podporujeme sdílením na sociálních sítích, jako je Twitter či LinkedIn, a cílenými kampaněmi například na Facebooku,” uvedla Lucie Krupková, manažerka náboru Seznamu.

Doplnila, že ohledně náboru mají skvělé zkušenosti také s doporučením svých stávajících zaměstnanců nebo s pořádáním vlastních akcí, jako jsou exkurze studentů, Trainee programy v oblasti vývoje a on-line marketingu či Seznam IT akademie.