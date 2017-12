Jak se stát v příštím roce úspěšnější firmou

Nový rok, a platí to samozřejmě i pro podnikatele, bude hlavně takový, jaký si ho kdo udělá. Pokud chce někdo svou společnost zlepšit, mohlo by se mu hodit několik tipů, kterých by se v roce 2018 mohl držet. Mezi užitečná novoroční předsevzetí může patřit i zlepšení angličtiny – a obecně další vzdělávání.