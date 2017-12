Projekt se uskutečňuje ve čtyřech krajích. Téměř polovina účastníků je z Prahy, čtvrtina z Jihomoravského a pětina z Moravskoslezského kraje. Lidé ze Středočeského kraje tvoří osm procent účastníků.

Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, cizinci z takzvaných třetích zemí a Evropské unie mimo Slovenska. Ke konci letošního září jich bylo v projektu celkem evidováno 3371.

Problémem je čeština

Získání práce cizincům znesnadňuje především jejich nízká orientace na tuzemském trhu práce a nedostatečná úroveň českého jazyka. Znají pouze základy, případně mají špatnou psanou češtinu nebo silný přízvuk, což znamená handicap pro kvalifikovanější pozice.

Další překážky nejsou specifické jen pro migranty, jde například o zhoršený zdravotní stav, předdůchodový věk nebo obtížnou možnost skloubit práci na plný úvazek a péči o malé děti.

Do projektu do letošního září vstoupilo 413 osob z 57 zemí. Nejvíce jich pochází z Ukrajiny (28 procent) a Ruska (13 procent). Do projektu vstupují dále občané Sýrie, Iráku, Bulharska, Běloruska, Kuby, Polska, Slovenska, Řecka, Afghánistánu, Kazachstánu a dalších států. Poměr mužů a žen v projektu je zhruba 1:2, převaha žen vzniká hlavně vysokým počtem účastnic z Ruska a Ukrajiny.

Individuální poradenství a vzdělávání

Projekt pro vybranou cílovou skupinu rozšiřuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Cizincům se poskytuje individuální poradenství, vzdělávací kurz a doprovodné služby zaměřené na podporu návratu na trh práce. Individuálního poradenství využilo 410 osob, průměrně absolvují tři až pět individuálních schůzek. Mají se díky tomu naučit vyhledávat relevantní pracovní pozice a připravit se na pracovní pohovor.

Od 1. října 2016 do 30. září 2017 se konalo 36 vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo 261 účastníků. Kurz zahrnuje pět dní vzdělávání a domácí přípravu. Nejvíce se účastníci vzdělávání zlepšovali ve znalostech typů a náležitostí pracovních smluv a složek mzdy, v kompetencích spojených s tvorbou profesního životopisu a motivačního dopisu a v dovednostech potřebných pro pracovní pohovor.

Projekt má přispět také k prevenci nelegálního zaměstnávání a pracovního vykořisťování, k lepšímu využití kvalifikace cizinců na trhu práce a k lepší spolupráci veřejných služeb při začleňování migrantů na trh práce a do společnosti.

Projekt Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce (Podpora cizincům) realizuje od března 2016 do srpna 2018 Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace ministerstva práce. Je financován pomocí evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z českého státního rozpočtu.