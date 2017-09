Dobrý den, pracuji již několik let jako všeobecná zdravotní sestra v místní nemocnici. Nyní mi zaměstnavatel oznámil, že už nebudu pracovat jako všeobecná zdravotní sestra, místo toho mám nastoupit na pozici zdravotní sestry na LDN (léčebna dlouhodobě nemocných). S prací zdravotní sestry na LDN ale nemám takřka žádné zkušenosti. V pracovní smlouvě mám sjednanou pracovní pozici jako zdravotní sestra. Můžu se proti tomu nějak bránit?



Druh práce vs. pracovní náplň

Zaměstnavatel je oprávněn přidělovat zaměstnanci jakoukoliv práci, která byla sjednána v rámci pracovní smlouvy. Sjednaný druh práce tak vymezuje hranice konkrétních pracovních činností, které smí zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat.

V praxi je tak důležité, jak široce či úzce byl druh práce v pracovní smlouvě sjednán. Byl-li sjednán široce a nebylo by možné jednoznačně určit, co vše má zaměstnanec na dané pozici vykonávat (např. byl-li druh práce vymezen široce jako účetní), pak vzniká zaměstnavateli povinnost nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru zaměstnance písemně informovat o bližším označení druhu práce, tedy o jeho pracovní náplni (mzdová účetní či finanční účetní).

Zaměstnavatel tedy určuje pracovní náplň jednostranně – nepotřebuje souhlas zaměstnance (je ovšem vázán tím, že jím určená náplň práce nesmí vybočit ze sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě).

Takto vymezenou pracovní náplň může zaměstnavatel následně kdykoliv dle svých potřeb změnit. Proto podpisem pod určení pracovní náplně zaměstnanec nevyjadřuje svůj souhlas, ale pouze potvrzuje, že byl seznámen s obsahem pracovní náplně.

Práce mimo pracovní náplň

V případě, že zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci pracovní činnost mimo rámec sjednaného druhu práce, pak zaměstnanec může takovou činnost odmítnout, nebo se může se zaměstnavatelem dohodnout na změně pracovní smlouvy v podobě uzavření tzv. dodatku k pracovní smlouvě.

Jinou možností je uzavření nového pracovněprávního vztahu, tj. uzavření dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti či další pracovní smlouvy. V takovém případě však druhý pracovněprávní vztah u stejného zaměstnavatele musí být sjednán na jiný druh práce než ten první.

U jednoho zaměstnavatele tedy lze pracovat kupříkladu jako finanční účetní v pracovním poměru a jako asistentka na dohodu o pracovní činnosti.

Shrnutí vašeho případu

Z vašeho dotazu vyplývá, že ve vaší pracovní smlouvě byl vymezen druh práce poměrně široce – zdravotní sestra. Zaměstnavatel vám tak nemusí přidělovat práci všeobecné zdravotní sestry, kterou jste vykonávala doposud, ale může vám, a to i bez vašeho souhlasu, přidělit práci zdravotní setry na LDN, neboť i tato činnost spadá pod sjednaný druh práce zdravotní sestry.

Samozřejmě za předpokladu, že pro tuto práci nejsou stanovena jiná kvalifikační kritéria, která byste nesplňovala.

Odpovídali David Borovec a Petr Bečvář z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris