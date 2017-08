Globální studie navíc odhaduje, že poptávka po profesionálech v oboru dodavatelských řetězců převýší nabídku poměrem 6 : 1.

Společnost DHL si na základě průzkumu nechala vypracovat zprávu nazvanou Nedostatek talentovaných pracovníků v dodavatelských řetězcích: Od propasti ke krizi, která objasňuje hlavní současné výzvy v oblasti získávání nových talentovaných pracovníků pro dodavatelské řetězce.

„Vyhledávání lidí se správnými dovednostmi pro řízení velmi komplexních provozů je stále náročnější – zejména na středních a vyšších úrovních managementu. Pokud společnosti tento problém nevyřeší, mohlo by to ohrozit jejich schopnost konkurovat v globálním měřítku,“ připomíná autorka zprávy Lisa Harringtonová, prezidentka společnosti Iharrington group LLC.

Nové technologie stavějí nové výzvy

Nové technologie a zásadní změny v procesech dodavatelských řetězců stavějí podle Harringtonové před současné odborníky nové výzvy. Od současných uchazečů o práci v managementu dodavatelských řetězců je vyžadován odlišný a mnohem širší soubor dovedností, než jakým musela disponovat většina současných zaměstnanců na začátku své kariéry.

„Chce-li logistické odvětví přilákat nové odborníky, musí začít klást důraz na to, aby budoucí zaměstnanci měli dovednosti v oblastech řízení robotické techniky, umělé inteligence a audiovizuálního ovládání – to jsou pracovní aspekty, které by mohly zvýšit atraktivitu pro mladší ročníky a pomoci v boji proti negativnímu vnímání logistického odvětví,“ zdůraznila.

Rozvíjet nadané zaměstnance

Gabriela Kahounová, personální ředitelka DHL Supply Chain v České republice, k tomu říká:

„Nedostatek nadaných zaměstnanců v dodavatelských řetězcích je aktuální problém, kterým je třeba se zabývat. Pro firmy je důležitý především rozvoj vlastních nadaných zaměstnanců. Osvědčily se nám různé formy firemního vzdělávání a podpora talentů. Nově získané pracovníky si firmy snáze udrží i díky jasně stanoveným možnostem kariérního postupu. Pozitivní zkušenost máme rovněž se spoluprací se středními školami, kde se snažíme vyhledávat studenty se zájmem o obor a dále s nimi pracovat.“

Jak již Novinky informovaly, k „nedostatkovému zboží“ patří v ČR i kurýři v oboru logistiky. Podle Miloše Malaníka z přepravní společnosti DPD je proto vhodné nabízet jim různé benefity například v podobě zkrácené a flexibilní pracovní doby. [celá zpráva]