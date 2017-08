Trh práce zažívá nebývalý rozmach a firmy po letech nucených úspor čelí výzvě trochu jiné: nedostatku kvalitních lidí. Řešení je jasné, a to motivační programy, které pomáhají zaměstnance najít, a především je udržet.

Jedním z oblíbených zaměstnaneckých benefitů je využívání služebního automobilu pro soukromé účely. Mezi nejžádanější zaměstnanecké výhody se vrátil v roce 2015, kdy se podle průzkumu společnosti Grafton Recruitment v žebříčku popularity benefitů zařadil po bok 13. platu a dovolené nad rámec zákonné doby.

„Auto představuje jeden z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů, jelikož jeho finanční přínos pro zaměstnance je velmi vysoký. Platí to už dlouhou dobu a nelze očekávat, že by se to změnilo,“ uvedl již dříve Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti McRoy.

Pravidla určuje zaměstnavatel

U služebních automobilů je nutné v první řadě dodržovat podmínky stanovené v leasingové smlouvě, jako je pojištění a údržba. Vše ostatní je na zaměstnavateli. Firma může například určit, jestli mohou vůz řídit i rodinní příslušníci, případně zda je možné vyjet soukromě do zahraničí či to, kolik se zaplatí za ujetý kilometr. Zaměstnanec musí samozřejmě cesty vykazovat.

Pravidla se přitom liší dle oboru podnikání, postavení i sídla společnosti. Kupříkladu logistické firmy ponechávají vůz kurýrům na cestu do práce i z ní zejména proto, že ve většině případů končí v pozdních hodinách.

Některé společnosti také přesně definují, jaký vůz zaměstnanec dostane – včetně vybavení a barvy. Jinde má naopak budoucí uživatel volnou ruku, nebo se určitá značka celofiremně odhlasuje či je na výběr z omezeného množství.

Benefit ano, ale ne úplně zadarmo

Společnosti často kombinují nákup nového vozu se značkovým financováním, kde se v případě nehody nemusejí starat o servis. Vše zajistí značkové pojištění a oprava v autorizovaném servisu s garancí originálních dílů.

Na obchodních pozicích jsou nejoblíbenějšími auta střední a nižší střední třídy, mezi kterými vede Škoda Octavia. Vyšší manažeři preferují Škodu Superb a Volkswagen Passat, vrcholový management si většinou vybírá mezi Audi, BMW a Mercedesem.

„Zákon takový benefit vnímá jako nepeněžní příjem, a proto podléhá dani z příjmu. Ta má výši jednoho procenta z kupní ceny vozu včetně DPH a platí i pro vozidla zakoupená na leasing. Nejnižším nepeněžním příjmem může být 1000 Kč, to odpovídá vozu o ceně 100 tisíc Kč. Pokud by cena vozu byla nižší, třeba u skútru, platí pro ně stejná pravidla. Do výpočtu nepeněžních příjmů zaměstnance vstupuje nejnižší sazba, tedy daných tisíc korun,“ upozorňuje Lukáš Cankař, ředitel marketingu a retailového prodeje ve Volkswagen Financial Services.