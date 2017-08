Ve srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku se mezi českými zaměstnanci zvýšila chuť změnit zaměstnání o pět procentních bodů (z 20 na 25 procent).

„Souvisí to jednak s rostoucím sebevědomím zaměstnanců, které posiluje současná široká nabídka pracovních míst, jednak s růstem nespokojenosti lidí ve stávajícím zaměstnání. Je to poněkud paradoxní, vezmeme-li v úvahu stále se zvyšující snahu zaměstnavatelů zlepšit péči o zaměstnance, rozšířit škálu poskytovaných benefitů či zvyšující se důraz na kvalitu pracovního prostředí,“ komentuje výsledky průzkumu Hana Púllová, ředitelka personální společnosti Randstad.

Většina respondentů průzkumu je přesvědčena o tom, že takzvaná práce na celý život již neexistuje.

Největší nárůst za tři roky

Oproti předchozímu čtvrtletí se více než zdvojnásobil (z pěti na 11 procent) počet respondentů, kteří vyjádřili nespokojenost s prací pro stávajícího zaměstnavatele. Jedná se o vůbec nejvyšší míru nespokojenosti za poslední tři roky měření.

Nejvíce nespokojených (15 procent) přitom připadá na nejmladší věkovou kategorii 18–24 let. Naopak nejvíce jsou se svým zaměstnavatelem spokojeni lidé ve věku 25–34 let. Míra spokojenosti je o něco vyšší u žen než u mužů.

Většina respondentů průzkumu (67 procent) je navíc přesvědčena o tom, že takzvaná práce na celý život již neexistuje.

Změny hlavně ve výrobě

Pokud jde o obor činnosti, k největší fluktuaci zaměstnanců a ke změnám zaměstnavatele dochází v oblasti výrobního průmyslu (dělnické profese), ve výrobě potravin, v zemědělství a lesnictví a tradičně silně fluktuujícím odvětvím byla v sektoru služeb oblast hotelnictví a stravování.

Velký počet lidí změnil práci a zaměstnavatele také v odvětvích informačních technologií a telekomunikací, které jsou, co se týče nabídky práce, extrémně konkurenční a zaměstnavatelé se o zaměstnance doslova přetahují.

Kdo hledá novou práci

Aktuálně hledá aktivně novou práci devět procent dotazovaných, přičemž mírně převažují ženy nad muži, a 16 procent respondentů po nových pracovních nabídkách a příležitostech zatím pokukuje. Nejintenzivněji hledají novou práci mladí muži do 24 let (17 procent) a ženy ve věku 45 až 54 let (14 procent). S rostoucím stupněm dosaženého vzdělání respondentů se počet zájemců o změnu zaměstnavatele snižuje.

Tento stav potvrzuje pro Novinky také Marie Proroková, HR manažerka společnosti Xerox: „Působíme v oblasti technologií a IT, na otevřené pozice se nám většinou hlásí muži. Můžeme potvrdit, že mezi nejčastějšími zájemci jsou muži do 24 let, i skutečnost, že s rostoucím vzděláním potřeba a chuť měnit zaměstnání klesá.“

Lidé s vyšším vzděláním pracují podle ní častěji na kvalifikovaných pozicích a uvědomují si, že najít práci ve stejném oboru není úplně jednoduché. „Pokud jsou více méně spokojení s náplní práce, svým nadřízeným, finančním ohodnocením a týmem, ve kterém pracují, chuť měnit je velmi malá,“ uzavírá.