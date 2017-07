Od narození dítěte, pokud matka nepobírá PPM, nebo po skončení výplaty PPM poskytuje stát rodičům rodičovský příspěvek. V té době jsou na navazující rodičovské dovolené - žena či muž. Ta je standardně do tří let věku dítěte. V případě narození druhého dítěte nárok trvá. Žena tak může plynule navázat další mateřskou i rodičovskou. V případě dvou dětí se doba může protáhnout na šest let.