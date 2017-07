Podle průzkumu německé společnosti Bitkom se nevzdává kontaktu s prací v době letního volna 71 procent dotázaných.

V loňském průzkumu odpovědělo kladně na otázku, zda pracují i během dovolené, 67 procent dotázaných. Letos se tak k nějaké práci během letního volna přiznalo o čtyři procenta více respondentů.

„Podobně se chovají také lidé v Česku. Během dovolené mají zapnutý mobilní telefon, na který jim navíc chodí e-maily, a pracovní agendu vyřizují také s pomocí krátkých textových zpráv,“ popisuje Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy pro střední a východní Evropu.

Zaměstnance nejvíce vyrušují kolegové

Nejvíce pracovníky na dovolené vyrušují jejich kolegové. Šéfové své podřízené kontaktují méně, ještě v menší míře se na odpočívající lidi obracejí zákazníci.

Celkem 68 procent dotázaných čte během dovolené pracovní zprávy s pomocí různých aplikací, 58 procent pracovníků zůstává „na telefonu“. Pracovní e-maily pravidelně pročítá 38 procent lidí.

Mladí se raději od práce zcela ostřihnou

Průzkum také ukázal, že mezi mladými pracovníky do 29 let je větší skupina těch, kteří se od práce raději úplně odstřihnou, než u jejich kolegů, jimž je přes 30.

„Takzvaní mileniálové, lidé, kterým ještě nebylo ani 30 let, si velmi cení svého soukromí a volného času. Proto během dovolené nechtějí pracovat,“ míní Surka s tím, že jejich kolegové ve věku mezi 30 a 45 lety s prací během dovolené problém nemají.

„Jednoduše využívají možnosti, které nabízejí dnešní moderní technologie. Naproti tomu padesátníci či šedesátníci se už opět bez těchto vymožeností obejdou a dovolenou si užívají bez kontaktu s prací,“ uvádí.

Potřeba odpočinku

Základní poučky říkají, že by měl pracovník alespoň jednou ročně čerpat nejméně dvoutýdenní nepřerušenou dovolenou. Tu by měl prožít tak, jak mu to nejvíce vyhovuje. Podle Surky by se neměl nechat nutit k tomu, aby zůstal v kontaktu s prací, když sám nechce.

„Dnešní zaměstnanci zkrátka neumějí plnohodnotně od práce odpočívat. Mají pak ale dobrý pocit, že když přijdou první den do práce, nebudou muset vyřizovat několik desítek e-mailů,“ doplňuje k tomu pro Novinky Denisa Janatová z personální agentury AC Jobs.

Ta se rovněž domnívá, že k navýšení vyřizování pracovní agendy na pláži přispěje také změna ceníku mobilních operátorů.