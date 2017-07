„Soutěž EBEC je celkem tříkolová. Nejprve se technici utkali v lokálním kole. Vítězové pak postoupili do regionálního, což je pro nás středoevropské kolo, které se letos uskutečnilo v Maďarsku. Nejlepší týmy se dostanou až do samotného finále, o jehož organizaci se každoročně uchází mnoho poboček studentské organizace BEST. V letošním roce se nám podařilo konečně uspět a získat tak tuto prestižní mezinárodní soutěž pro Brno,“ uvedl hlavní organizátor Daniel Kováč z BEST Brno.

Teorie a praxe

Inženýrská soutěž dává studentům možnost vyzkoušet si práci v týmu při řešení konkrétních technických úloh, což se jim bude hodit i v profesní kariéře. Soutěží se přitom ve dvou kategoriích: teoretické Case Study a více praktické kategorii Team Design.

„Loni například museli vymyslet prototyp na odstraňování min nebo sestrojit montážní linku na křehké předměty s možností využití 3D tiskárny. Jindy zase hledali obranné řešení proti novodobým pirátům. Většina zadání je vypracovaná ve spolupráci s renomovanými firmami,“ doplnil Kováč.

Mají k dispozici omezené nástroje

Studenti vždy dostanou zadaný úkol, následně mají na práci jeden den v případě Case Study a dva dny v případě Team Design. Používat mohou jen omezené nástroje a poměrně primitivní materiál. Loni si museli vystačit s papírovou lepenkou, provázky či lepidlem.

„Byla to jedinečná zkušenost, kterou jsem nikdy předtím neměl. Procvičil jsem si angličtinu a poznal nové přátele napříč Evropou,“ zavzpomínal student Jaroslav List z Fakulty strojního inženýrství VUT.

Nejvíce si studenti pochvalují možnost vyzkoušet v praxi to, co zatím znají jen z přednášek a výpočtů. Navíc mohou porovnat své schopnosti se studenty technických škol z celého kontinentu.

Studentský spolek BEST Brno vznikl v roce 2005 s cílem pomáhat studentům VUT zábavnou formou rozvinout své technické dovednosti. BEST (Board of European Students of Technology) je studentská nezisková organizace, která má v současnosti více než 90 poboček v 33 zemích Evropy, eviduje 3300 členů. Její tradice sahá až do roku 1989. Kromě Brna je v ČR zastoupena ještě v Praze.