„Chtěli jsme vytvořit motivační vzdělávací program na podporu mládeže z dětských domovů, který je zaměřen na podnikání. Během letního kempu se mladí lidé seznámili se všemi aspekty podnikání, například jak být správným zaměstnancem v podniku, jak se stát profesionálem ve svém oboru a dobrým podnikatelem. Získali informace, jak jsou všechny tyto role mezi sebou navzájem propojeny,“ uvedl Milan Zelený z Nadace ZET.

Ta kemp uspořádala ve spolupráci s Českou manažerskou asociací (ČMA) a obecně prospěšnou společností Yourchance.

Od nápadu k realizaci

Program uplynulého týdne se poskládal tak, aby se účastníci naučili, jak dojít od podnikatelského nápadu k jeho realizaci.

„Program byl zaměřen na podnikání a vysvětlení, co to opravdu je. Formou odborného programu Inovační a podnikatelské laboratoře iLaB seznamuje mladé lidi se základy podnikatelského modelu podniku a splněním nezbytných vstupních podmínek pro úspěšné založení startup společnosti přes její následný vývoj do standardního podnikání s úspěšným obchodním modelem platících zákazníků,“ vysvětlila patronka projektu Olga Girstlová.

Pod vedením investora Václava Sušeně měli mladí lidé za úkol vytvořit podnikatelský model a vychytat nedostatky svého podnikatelského záměru.

Vlastní truhlářská dílna

Kupříkladu osmnáctiletý Dominik se rozhodl postavit svůj podnikatelský model na nápadu rozjet svou vlastní truhlářskou dílnu, tedy pokračovat v tom, co současně studuje.

„Když jsem řediteli výchovného ústavu předával hotovou židli pro jeho syna, tak jsem z toho měl takovou radost, že jsem si řekl: tohle musím dělat. Mně ta truhlařina prostě voní,“ prohlásil.

Všímat si proplouvajících parníků

Odvahu a inspiraci účastníkům po celý týden dodávali zkušení čeští podnikatelé, kteří přijeli na kemp představit svůj příběh. První kempový den zahájil Milan Zelený, který během večera s mládeží diskutoval o tom, jak je důležité zůstávat ve střehu a všímat si proplouvajících parníků – metaforicky představujících příležitosti, které se v životě každého jedince objevují.

Mládež si poslechla také příběh mladé podnikatelky Andrey Kůstkové, která rozjela úspěšnou firmu zaměřenou na zdravou obuv naBOSo. „V lednu jsem dostala podnikatelský nápad a v květnu otevřela první prodejnu se zdravou obuví,“ představila svůj rychlý rozjezd podnikatelka, která dva roky při studiu na vysoké škole vede úspěšnou firmu.

Dalším z podnikatelů byl Petr Cichoň, majitel firem Crocodille Fresh Company a Bageterie Boulevard.

„Možnost mluvit k lidem, kteří plánují to, co jsem já už prožil, mi přišla jako logická. Proto jsem nabídku účastnit se kempu přijal. Je to vlastně poprvé, co jsem před publikem udělal takovouto retrospektivní rekapitulaci svého podnikání,“ svěřil se.

Kemp se mohl uskutečnit díky dvěma desítkám partnerů, kteří svým finančním příspěvkem umožnili účast 13 mladým lidem.