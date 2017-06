Firma, působící jako provozovatel sítě čerpacích stanic a také v oblasti velkoobchodu, přišla s projektem realizace návštěv dětí s cílem inspirovat potenciální budoucí zaměstnance pro práci ve svých týmech.

„Chtěli jsme dívkám a chlapcům umožnit, aby se seznámili s chodem čerpací stanice, a ukázat jim, co všechno práce na pumpě obnáší. Dozvěděli se tak podrobnosti o práci zaměstnanců, pracovní náplni, o doplňování zboží, cenách a chodu dané pobočky. Následně je v pražské centrále společnosti čekala hra, ve které dostali úkol postavit čerpací stanici dle jejich představ,“ vysvětluje Erika Prachařová ze společnosti MOL Česká republika.

Spojit příjemné s užitečným

Podle vychovatelky dětského domova Krnsko Romany Mičkové se při zmíněné práci v týmu začaly děti profilovat do vedoucích funkcí, do pozice dělníka, logistika, ale také do role člověka, který nevidí důvod, proč by měl pracovat. Akce dle jejích slov spojila příjemné s užitečným.

Možnost zapojit se do praktické činnosti oceňují i její účastníci, tedy děti. „Nejvíc mě zaujala prohlídka centrály, práci v této společnosti bych chtěl určitě aspoň zkusit. Líbila by se mi taková pozice, kde bych uplatnil znalosti počítačů a práce s nimi,“ řekl Michal z dětského domova Krnsko. Také Pepa z dětského domova v Nymburce hodnotí prohlídku jako přínosnou.

Iniciativu vítá i Šárka Navalaná ze spolku Otevřená budoucnost. Spolupráce se společností MOL dle jejího názoru otevírá dveře do dalších odvětví možného pracovního uplatnění dětí z dětských domovů.

Další projekty



Nejde samozřejmě o jediný projekt, jehož záměrem je usnadnit vstup do běžného života dětem z dětských domovů. Kupříkladu projekt Rozjedu to! se od roku 2013 zaměřuje na podporu vzdělání dětí z dětských domovů s cílem motivovat mládež od 11 do 15 let ke vzdělání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu. [celá zpráva]

Pomoci s výběrem povolání se snaží také program Rozhled od neziskové organizace Nadání a dovednosti.

„Těší nás, když jsou děti motivované a přibližně vědí, co by chtěly dělat. My jim pak zprostředkujeme pohled do reálné praxe a propojíme je s firmou v oboru, který si vybraly. Pokud se pak po ukončení školy znovu propojí a děti získají ve firmě zaměstnání, je to naprosto ideální stav,“ uvedla již dříve ředitelka organizace Nadání a dovednosti Linda Hurdová.