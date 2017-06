Například v Polsku důvěřuje svému podnikání 73 procent respondentů, v Německu 69 procent a na Slovensku 66 procent.

„Česká skepse může souviset i s tím, že řada firem nemá dostatečně zpracovaný plán rozvoje,” uvedl ředitel pro malé a střední firmy Microsoftu ČR Ondřej Novodvorský.

Češi se více soustředí na krátkodobé záležitosti

Písemný plán podnikání na více než šest měsíců má jen zhruba 30 procent českých malých a středních podniků. Čeští podnikatelé se spíše soustředí na krátkodobé priority, spoléhají na intuici, dlouhodobé plánování jim často komplikuje nestabilita hotovostních toků.

Čtvrtina firem hodlá v nejbližších letech navýšit investice do IT, přestože více než polovina podniků není se současnou úrovní investic spokojena. Okolo 29 procent to v úmyslu nemá a téměř polovina zatím neví.

Přechod z papíru na digitální formy



Jen 14 procent českých firem, což je nejméně v Evropě, se rozhoduje o svých investicích do technologií na pravidelných poradách o trendech na trhu a potřebách firmy.

Pro čtyři české firmy z deseti znamená digitální transformace především přechod z papíru na digitální formy práce (39 procent).

Téměř polovina (46 procent) respondentů si pod digitální transformací představí automatizaci základních oblastí - tedy procesu řízení vztahů se zákazníky, aplikací či služeb pro finance, účetnictví a sledování skladových zásob či nástroje pro analýzu obchodních a tržních dat. To je na úrovni evropského průměru.