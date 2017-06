Jen každý čtvrtý otec (27 procent) se s dcerou pravidelně baví o vědě a technologiích, u matek je to necelá třetina (32 procent). Česko je tak jediné ze zemí zapojených do průzkumu, kde většina rodičů s dcerami o uplatnění v těchto oborech příliš nemluví. A 46 procent otců a 40 procent matek tak nečiní vůbec.

Ukázal to průzkum nazvaný „Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie?“, který Microsoft provedl ve 12 evropských zemích mezi 11 500 dívkami ve věku 11 až 18 let, z toho 500 bylo z ČR.

Ani rodiče-vědci často nepomáhají

„Rodiče si možná neuvědomují, že jejich dcery mohou věda a technologie bavit a zajímat. Je to o to překvapivější, že téměř polovina českých dívek v průzkumu uvedla, že jejich rodiče pracují právě v těchto oborech. Více než polovina dívek by přitom o podporu rodičů v tomto směru stála. Rodiče mají na rozhodování dětí obrovský vliv a je škoda, když ani vědci, inženýři nebo vývojáři tento raný zájem nepomohou rozvinout,“ uvádí Lenka Čábelová z Microsoftu.

Generální ředitelka společnosti ABB Tanja Vainio k tomu podotýká, že jako inženýrka a matka neustále povzbuzuje své tři dcery, aby se věnovaly studiu některého z technických či přírodovědných oborů.

Pro překonání společenských bariér, které ženy odrazují od studia a uplatnění v technických oborech, bude podle ní třeba provést velké změny v přístupu a kultuře. Je tak prý stále důležitější, aby ženy, které se v technických oborech dostaly až na vrchol, podporovaly a inspirovaly další.

Stereotypy přetrvávají

Češky přikládají velkou váhu tomu, aby výuka v uvedených předmětech akcentovala praktickou stránku věci a možnosti využití v reálném životě, rovněž aby příklady v těchto předmětech nebyly šité na míru jen chlapcům.

„České dívky v evropském srovnání stále nadprůměrně nahlížejí na vědu a technologie jako na mužskou doménu. Když se řekne věda, šesti z deseti dívek se vybaví muž, což je o 11 procent více než evropský průměr,“ komentuje výsledky průzkumu Biljana Weber, generální ředitelka Microsoft ČR a Slovensko.

Pod vlivem často automatických stereotypů a vzorců ve výchově a vzdělávání se boj o ženské vědecké a technologické talenty u nás svádí i v rovině jejich sebevědomí.

Průzkum odhalil, že jsou to právě české a slovenské dívky, které se v Evropě nejvíce potýkají s předsudky v oblasti svého uplatnění v daných oborech. Vůči tvrzení, že nikdy nebudou ve vědě a technologiích tak dobré jako muži, se v něm vymezilo jen 42 procent českých respondentek, což je také nejméně na kontinentu.

„Problém je, že dívky si samy sebe nedokážou představit v rolích vývojářek, programátorek či administrátorek, protože nikoho takového neznají. Aby se oblast technologií více otevřela i ženským talentům, je potřeba představit pozitivní vzory, které postupně přitáhnou další dívky. To je ale stále jen začátek. Největší množství energie je nutné investovat do jejich vzdělávání,“ uzavírá Dita Přikrylová, ředitelka neziskové organizace Czechitas. Pozitivně působit by tedy měli i učitelé.