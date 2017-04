Děti navštívily řadu firem. Během takzvaných Career Days pro ně organizátoři připravili třídenní výlet do Prahy s bohatým programem v podobě exkurzí a stínování ve firmách. To znamená, že se děti staly „stínem” manažera v dané firmě, jejíž chod tak mohly zevrubně poznat.

V samém závěru se pak setkaly s kariérní poradkyní, se kterou individuálně konzultovaly, kam ideálně směrovat svoji kariérní cestu.

Propojení s firmou

„Těší nás, když jsou děti motivované a přibližně vědí, co by chtěly dělat. My jim pak zprostředkujeme pohled do reálné praxe a propojíme je s firmou v oboru, který si vybraly. Pokud se pak po ukončení školy znovu propojí a děti získají ve firmě zaměstnání, je to naprosto ideální stav,“ uvedla ředitelka pořádající organizace Linda Hurdová.

Podle vychovatelky Dětského domova Hrotovice Jaroslavy Kremláčkové byl projekt velmi pečlivě a do detailů naplánovaný, pro děti ze vzdělávacího hlediska velmi prospěšný.

„Dal jim mnoho cenných rad, praktických zkušeností i ukázek, jak bude jejich profese reálně vypadat,“ dodala.

Desáté kolo vzdělávacího programu Rozhled proběhlo pod záštitou OSN Česká republika, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje, a díky finanční podpoře několika partnerů. Předchozí deváté kolo se uskutečnilo v Karlovarském kraji.