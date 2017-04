Být na rodičovské dovolené co nejdelší, nebo co nejkratší dobu? Práce pochopitelně nějakou dobu počká, nicméně profese se může i za krátkou dobu proměnit, zejména v rámci technologických požadavků. Česká tříletá zákonná doba rodičovské dovolené každopádně patří k nejdelším.

Mateřská dovolená trvá prvních 28 týdnů, v případě narození více dětí 37 týdnů. Během této doby dostává matka peněžitou pomoc v mateřství (PPM), která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 70 procent denního vyměřovacího základu. Dávku může začít pobírat maximálně 6-8 týdnů před plánovaným porodem - od té doby začíná mateřská dovolená.

Od narození dítěte, pokud matka nepobírá PPM, nebo po skončení výplaty PPM poskytuje stát rodičům rodičovský příspěvek. V té době jsou na navazující rodičovské dovolené - žena či muž. Ta je standardně do tří let věku dítěte. V případě narození druhého dítěte nárok trvá. Žena tak může plynule navázat další mateřskou i rodičovskou. V případě dvou dětí se doba může protáhnout na šest let.

Čím déle doma, tím větší problém?

Kdo bude doma rok, u toho úroveň znalostí i bez oprašování zůstane pořád relativně vysoká. Po třech a více letech už tomu může být jinak. Vše je ale individuální v závislosti na člověku i oboru.

„To, jak personalisté vnímají kandidáty na pozice v závislosti na velikosti mezery v životopisu, zobecnění snese. První rok je vše v naprostém pořádku, po dvou letech už mohou přicházet pochybnosti. O lidech, kteří mimo zaměstnání stráví pět a více let, už panují vyloženě předsudky, a povětšinou jsou odmítaní,“ upozorňuje Tomáš Dombrovský, analytik agentury LMC.

„Mnohé ženy však odradí od rychlejšího návratu do práce fakt, že na dané pozici došlo ke změně v neprospěch sladění pracovního a soukromého života,“ podotýká Monika Šmírová ze společnosti Pivovary Staropramen.

Být pořád v obraze

Při jakékoli délce rodičovské je důležité nezapomínat na průběžné vzdělávání, stejně tak na profesní kontakty.

„Z pohledu zaměstnavatele i matky je vždy lepší, když žena na rodičovské stíhá sledovat novinky v oboru, hlavně pokud pracuje na odborné pozici. Není ale nutné obrážet konference a složitě řešit hlídání. Dnešní doba jim přeje mimo jiné v tom, že se mohou vzdělávat v klidu domova a zdarma prostřednictvím on-line kurzů či článků,“ připomíná Uršula Králová ze společnosti T-Mobile Czech Republic.

Postupný návrat a problém zkrácených úvazků

Čím delší je doba strávená na rodičovské, tím větší nastává „náraz“ při samotném návratu. Proto je možné uvažovat o návratu sice dřívějším, ale postupném. Není vyloučeno, že nadřízení mohou nabídnout i pozvolnější start - kratší úvazek či dovzdělání.

Nejvyšší soud roku 2014 v jednom svém případu rozhodl, že rodiče dětí do 15 let mají nárok pracovat na částečný úvazek. Zaměstnavatel má povinnost jejich žádosti vyhovět s výjimkou stavu, kdy by prokazatelně došlo k ohrožení fungování společnosti či úřadu. [celá zpráva]

Avšak podle loňských statistik Eurostatu si ČR nevede v porovnání s ostatními státy EU ve zkrácených úvazcích valně. Na částečný úvazek v produktivním věku pracuje jen necelých 10 procent žen a pouhých 5,5 procenta zaměstnanců celkem. [celá zpráva]

„Zato v Rakousku, Německu nebo ve Velké Británii takto pracuje čtvrtina všech zaměstnanců,“ okomentovala to již dříve majitelka společnosti AC Jobs Olga Hyklová. V Nizozemsku pracuje na zkrácený úvazek dokonce přes 60 procent žen. [celá zpráva]

Přeplněné školky

Zaměstnávání po rodičovské vnímá jako velkou prioritu i personalistka Dana Formánková z finanční společnosti Volkswagen Financial Services.

Podle ní se jedná o benefit pro obě strany. „Jsem přesvědčena, že částečné úvazky a flexibilita práce skrývají velký potenciál a potřebují velkou podporu, jelikož problematika zaměstnávání po rodičovské není jednoduchá,“ míní. Připouští však, že někdy mohou plnohodnotný návrat do práce komplikovat přeplněné školky a nutnost řešit péči o dítě.

„Může se stát, že zaměstnavatel je nucen pracovní pozici zrušit či provést reorganizaci práce. Pokud tato situace nastane, snažíme se se zaměstnancem při jeho příchodu najít takovou pozici, která je pro něj nejvhodnější. Zaměstnanec ale takovou pozici nemusí přijmout,“ pokračuje Formánková.

„Občas se také stane, že se osvědčí záskok. Naše firma se stále rozrůstá a vznikají tak nová pracovní místa, díky kterým pro oba kvalitní zaměstnance najdeme uplatnění. Obecně vždy záleží na dohodě mezi společností a zaměstnavatelem,“ uzavírá.