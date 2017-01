Najít spolehlivého, pracovitého a loajálního zaměstnance není na současném trhu práce snadné.

Volnější pracovní doba

Dobré finanční ohodnocení je pro většinu zaměstnanců tím hlavním. Nejde však o jedinou motivaci pro spokojené setrvání v dané společnosti.

„Výzkumy potvrzují, že řada zaměstnanců by před mírným zvýšením mzdy preferovala práci z domu nebo volnou pracovní dobu. Zaměření některých podniků zaměstnance na pracovišti přímo vyžaduje, je-li však možnost nechat je udělat úkoly z domu, je dobré jim to umožnit. Pro firmu to s sebou nenese finanční nároky, ale zaměstnanci to ocení,“ popisuje Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy.

To samé podle něj platí i o volné pracovní době.

Profesní růst

Dlouhodobé setrvání na jedné pozici bez možnosti profesního růstu je jedním z důvodů, proč se zaměstnanci rozhodnou z firmy odejít. Jejich rozvoj po pracovní stránce, mají-li na to potenciál, přitom může firmě jedině prospět.

Musí však o to sami mít zájem. Kontinuální vzdělávání se v oboru je klíčové nejen u vedoucích pracovníků, ale i na dalších pozicích.

Dále je třeba si uvědomit, že zaměstnanec, který se cítí být ve firmě potřebným a důležitým, nemá takovou motivaci ke změně místa, jako ten, jenž si „pouze“ přijde odpracovat svoji směnu.

Vedení by se nemělo rozpakovat s klíčovými zaměstnanci sdílet krátkodobé i dlouhodobé cíle, k nimž podnik vede. Tým se pak cítí být potřebný.

Pochvala je důležitá

Výplata a benefity nejsou jedinými odměnami. Umět pochválit za dobře odvedenou práci může mít paradoxně i větší účinek než peníze.

Přestože firma je primárně místem, které má generovat zisk, pro její zaměstnance je důležitá rovněž atmosféra na pracovišti.